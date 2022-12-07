نشر الأربعاء ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن "الرئيس الصيني شي جين بينغ، وصل إلى الرياض بعد ظهر الأربعاء لحضور القمة الصينية- العربية الأولى وقمة مجلس التعاون الصيني الخليجي، والقيام بزيارة دولة للسعودية".

وستشمل رحلة شي مؤتمرين سيجمعان قادة من جميع أنحاء العالم العربي، وقمة سعودية صينية، وقمة صينية عربية وقمة صينية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وسيتم التوقيع على عشرات الصفقات والاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية - التي تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، قالت الإثنين الماضي، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيبدأ زيارة رسمية للمملكة اعتبارا من يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول، وتستمر 3 أيام، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعزيزا للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين.