نشر الخميس ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للإعلامي دانيل كوهين، مراسل قناة "نيوز ماكس" من إسرائيل، وما قاله عما يقوم به ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وزيارة رئيس الصين، شي جينبينغ إلى الرياض.

وقال كوهين في مقطع الفيديو المتداول: "محمد بن سلمان يستضيف قمة صينية عربية بجمع قادة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا الأسبوع، محمد بن سلمان يطمح لتوسيع نفوذه على المسرح الدولي مستخدما الصين وليس الولايات المتحدة الأمريكية لشق طريقه قدما.."

وتابع كوهين: "الوفد الصيني من المرجع أن يوقع العشرات من الاتفاقيات مع المملكة العربية السعودية ومع حكومات دول عربية أخرى تشمل الطاقة والأمن والاستثمارات.."

وأضاف: "هذه الزيارة قد تكون خطوة أخرى لتوسع منظمة شنغاهاي للتعاون حيث تنمو الصين كشريك في قطاع الطاقة الخليجي المدر للمال بينما تشاهد الولايات المتحدة الأمريكية من على الهامش".