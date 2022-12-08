دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مسؤول إماراتي، لشبكة CNN، يوم الخميس، إن صفقة تبادل السجناء بين واشنطن وموسكو التي تمت بوساطة إماراتية وسعودية مشتركة، واشتملت على الإفراج عن لاعبة السلة الأمريكية، بريتني غرينر، مقابل تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت تمت في مطار البطين في أبو ظبي.

وأقلعت الطائرة التي تقل غرينر، من المطار في حوالي الساعة 9 صباحا، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مغادرة طائرة فيكتور بوت إلى روسيا.

وأضاف المصدر، لـCNN، أن "القرار نوقش عندما التقى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، في موسكو، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي"، كما تحدثا أيضا عن تلك الصفقة، وقضايا أخرى في مكالمة هاتفية بينهما، الأربعاء الماضي.

وكانت السلطات الروسية أطلقت، في وقت سابق من يوم الخميس، سراح بريتني غرينر من السجن، في إطار الصفقة.

كما أعلنت الإمارات والسعودية عن "نجاح الوساطة" التي قادها الشيخ محمد بن زايد، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، للإفراج لتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.