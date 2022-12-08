شاهد كيف استقبل ولي العهد السعودي الرئيس الصيني

نشر الخميس ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الرئيس الصيني، شي جينبينغ، الخميس، في مقر الديوان الملكي بمراسم استقبال رسمية.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الحكومية مقطع فيديو من استقبال الرئيس الصيني الذي وصل إلى المملكة، الأربعاء.

وفي مقطع فيديو منفصل نشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو لموكب الرئيس الصيني في طريقه إلى الديوان الملكي برفقة خيالة حرس الشرف السعودي.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد ذكرت بتقرير، الاربعاء أنه "كان في استقبال الرئيس الصيني في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان (الوزير المرافق)، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ".