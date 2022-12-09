"قوة دفع جديدة لتعزيز العلاقات".. ترقب القمة العربية الصينية وسط تفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تتوجه أنظار المراقبين إلى العاصمة السعودية، الرياض، الجمعة، حيث ستستضيف المملكة العربية السعودية قمتين خليجية صينية وعربية صينية، وسط تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية تقريرا قالت فيه إن "انعقاد قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، في هذا التوقيت؛ بمثابة آلية تعاون مهمة لتطوير سُبل التبادل والخبرات بين الجانبين العربي والصيني، ومواجهة التحديات والمتغيرات الدولية الراهنة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، بما يعود بالنفع على الدول العربية والصين والعالم أجمع".

وتابعت: "كما تمثل هذه القمة التاريخية المهمة قوة دفع جديدة لتعزيز العلاقات العربية الصينية وتطويرها، في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، وفرصة لتكريس العلاقات العربية الصينية التاريخية، وتعميق التعاون في جميع المجالات، وتعزيز التبادلات بين الحضارات لدى كل منها، والعمل يدًا بيد على بناء المجتمع العربي الصيني للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد".

ولفتت الوكالة السعودية إلى أن "قادة الدول العربية والصين يعتزمون من خلال هذه القمة إلى تخطيط التعاون المشترك في المستقبل والدفع بالارتقاء بنوعية ومستوى العلاقات العربية الصينية، وبلورة مزيد من التوافق بين الجانبين في الحوكمة العالمية والتنمية والأمن والحوار الحضاري وغيرها من القضايا المهمة".