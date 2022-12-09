انطلاق القمة الخليجية الصينية في العاصمة السعودية الرياض

نشر الجمعة ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انطلقت قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، الجمعة، بمشاركة قادة دول الخليج وممثليهم والرئيس الصيني، شي جينبينغ الذي وصل العاصمة السعودية، الرياض، مساء الأربعاء.

وكان نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قد أكد في الاجتماعات التحضيرية للقمة على أن هذه القمة الخليجية الصينية تأتي استكمالاً للعلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون والصين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأكد الحجرف على أهمية العلاقات الخليجية الصينية، حيث "تعد الصين الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون كما أن مجالات التعاون المستقبلية كبيرة جداً وهناك رغبة متبادلة لتطوير العلاقات لما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والتجارية وغيرها".