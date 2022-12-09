نشر الجمعة ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2022

وفاة إسرائيلي ثانٍ أصيب في أحد انفجارين بمحطتي حافلات في القدس

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(CNN)—أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتل فتى يبلغ من العمر 16 عاما بعد إطلاق النار عليه برصاص القوات الإسرائيلية في رام الله يوم الخميس.

وقالت وزارة الصحة في بيانها إن الفتى يدعى "ضياء الريماوي" وأن إصابته "كانت برصاصتين من جهة الظهر، الأولى خرجت من الصدر والثانية خرجت من البطن".

من جهته قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الجنود الإسرائيليين "أطلقوا النار باتجاه مشتبه بهم" بسبب إلقاء حجارة وزجاجات الطلاء على المركبات "معرضين حياة المارة للخطر" بالقرب من بلدة عابود في رام الله.

كما أصيب 3 فلسطينيين آخرين، أحدهم في حالة حرجة وتم نقله إلى مستشفى إسرائيلي، بحسب وزارة الصحة ووكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقتل 3 فلسطينيين في وقت سابق، الخميس، خلال عملية عسكرية اسرائيلية بالقرب من جنين ومحيطها، قال الجيش الإسرائيلي إنهم قُتلوا خلال تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمات الاعتقال، رغم أن أحد أقارب أحد القتلى الثلاثة قال إن ابن عمه قُتل أثناء محاولته تقديم الإسعافات الأولية لشخص آخر.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى 165 هذا العام. ويقول الجيش الإسرائيلي إن معظم القتلى في الضفة الغربية كانوا من الميليشيات أو انخرطوا بعنف مع قوات الأمن الإسرائيلية.