نشر الأحد ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار حساب يتابعه نحو 550 ألف شخص على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، يحمل اسم ماهر المعيقلي، إمام وخطيب الحرم المكي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

التفاعل جاء بعد نشر الحساب تغريدة كتب فيها: "بشارة لك.. أيام قليلة متبقية، وربنا باعتلك خلالها هدية عظيمة جزاء صبرك، ولأنه عالم أنك في أشد احتياج ليها فاكتب يا رب".

وأبرز النشطاء استخدام كلمة "باعتلك" المكتوبة بلهجة غير خليجية.

وذهب نشطاء إلى التذكير بتغريدة سابقة لرئاسة شؤون الحرمين تعود للعام 2018 وقالت فيها: "الرئاسة تؤكد عدم وجود أي حسابات لأئمة الحرمين الشريفين في مواقع التواصل الاجتماعي".