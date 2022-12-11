محمد بن راشد يعلن إطلاق الإمارات "المستكشف راشد" بهدف الهبوط على القمر

نشر الأحد ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، الأحد، إطلاق بلاده لـ"المستكشف راشد" بهدف الهبوط على سطح القمر.

جاء ذلك في تغريدات على الصفحة الرسمية للشيخ محمد قال فيها: "دولة الإمارات أطلقت اليوم المستكشف راشد بهدف الهبوط على سطح القمر.. لتكون الرابعة عالمياً والأولى عربياً التي تهبط على سطح القمر في حال تكللت المهمة بالنجاح بإذن الله وتوفيقه.."

وتابع بتغريدة منفصلة: "الوصول إلى القمر هو الوصول إلى محطة استثنائية في المسيرة الطموحة لدولة وشعب لا سقف لتطلعاتهم.. ولا مستحيل أمامهم.. والقادم أعلى وأكبر بإذن الله".

وأضاف: "المستكشف راشد جزء من برنامج فضائي طموح لدولة الإمارات.. بدأ بالمريخ.. مرورا بالقمر.. ووصولا للزهرة.. هدفنا نقل المعرفة وتطوير قدراتنا.. وإضافة بصمة علمية في تاريخ البشرية".