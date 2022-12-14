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تركي الفيصل يتحدث عن جدوى التطبيع مع إسرائيل: لم يغير شيئا من وضع غزة والضفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في اليومين الماضيين تصريحات أدلى بها الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق وما قاله عن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

تصريحات الفيصل جاءت خلال لقاء مع "966 Podcast" في الثاني من الشهر الجاري، وقال فيه: "لدينا مصالح مشتركة مع بعض سواء محاربة الإرهاب أو مقابلة تحدي سياسة إيران التدميرية والمزعزعة في المنطقة، أو مسألة التعاون الاقتصادي لمصلحة الإنسانية.."

وتابع قائلا: "أمريكا لا يمكنها تحمل ترك الشرق الأوسط هناك العديد من المصالح، ليست فقط اقتصادية ومصالح أعمال بل أيضا مصالح سياسية فلديك التقدم الروسي في الشرق الأوسط في سوريا ومناطق أخرى في المنطقة هنا ولدينا مصالح إيران التي تتجاوز حدودها والتي تمتد من العراق إلى البحر الأبيض المتوسط وتشمل اليمن في الوقت الحالي.."

وأضاف: "كل هذه المسائل تقربنا من بعض وبسرور أعتقد أننا جميعا نعترف أننا ليس فقط بحاجة بعضنا البعض بل نحتاج للعمل سويا وهو أمر قمنا به في الماضي.."