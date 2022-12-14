نشر الأربعاء ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقالا للإعلامي هشام ملحم تناول فيه العلاقات السعودية الأمريكية بعد زيارة الرئيس الصيني، شي جينبينغ للرياض، وسط تفاعل واسع.

المقال نشره ملحم على شبكة الشرق الأوسط للإرسال "MBN"، وأعاد نشره على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا: "دولة مثل السعودية يجب أن لا تحظى بمظلة الحماية الأميركية وكأنها تستحق تلقائيا هذه الحماية، أو أن مثل هذه الحماية هي طريق ذو اتجاه واحد. وإذا لم يعجب ذلك حكام السعودية، يمكنهم دائما ان يطلبوا العلم في الصين".

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وكانت زيارة الرئيس الصيني وأسلوب استقباله ومقارنته مع استقبال الرئيس الأمريكي، جو بادين في زيارته الأخيرة للرياض قد اثارت تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو أن التقارب السعودي الصيني هو نتيجة مباشرة لما وصفها بـ"سياسة أمريكية سيئة"، منتقدا تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع حلفاء الولايات المتحدة.

وقال بومبيو، وزير خارجية إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، في لقاء مع قناة "فوكس نيوز"، ردا على سؤال عن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للسعودية، إنه "عندما لا تصبح شريكًا مع أصدقائك وحلفائك وتهينهم، ولا تفعل أي شيء للرد على خصومك مثل شي جين بينغ، فإننا نرى هذا النوع من سلوك التحوط".