دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام بالأردن، في بيان، اليوم الجمعة، أنها "تتابع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا فيما يتعلق بخطاب الكراهية والحض على التخريب والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات وقطع الطرق".

وقالت الوحدة إن "الأجهزة المختصة ستحيل أي شخص يرتكب مثل هذه الجرائم إلى القضاء".

وأضافت أن" تطبيق (تيك توك) لم يتعامل مع إساءة استخدام التطبيق من قبل مستخدميه سواء بتمجيد ونشر أعمال العنف أو دعوات الفوضى، بل وفي ترويج فيديوهات من خارج المملكة وتزويرها للتأثير على مشاعر المواطنين، وبالتالي فقد تمّ إيقاف خدماته في المملكة مؤقتا".