نشر الأحد ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي، الأحد، رجل الأعمال المصري محمد الأمين، المالك السابق لقنوات CBC، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، حسبما أكد محاميه طارق جميل سعيد لـCNN بالعربية.

ونُقل الأمين من محبسه، حيث كان يقضي عقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات، إلى مستشفى السلام الدولي بالمعادي.

كان الأمين متواجدًا في المستشفى منذ شهرين لتلقي العلاج الكيماوي من سرطان الرئة، الذي وصل إلى مرحلة متقدمة قبل أن يعلن المستشفى وفاته، صباح الأحد، حسبما أكد المحامي طارق جميل سعيد فى تصريحات خاصة لـCNN بالعربية.

في مايو/ أيار الماضي، أدانت محكمة جنايات القاهرة "الأمين" في اتهامه بهتك عرض فتيات في دار أيتام والاتجار بالبشر، وحكمت عليه بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه (8113 دولار).

كما أصدرت "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، التي تملك غالبية وسائل الإعلام في مصر كما قنوات CBC، بيانا باسم قنواتها وإصدارتها والعاملين فيها لنعي الأمين، "داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان".