تفاعل على فيديو المشاركين لأمير قطر بأداء العرضة باليوم الوطني القطري

نشر الأحد ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقتطع فيديو وصور من أداء أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد ومن الشخصيات التي شاركته بأداء "العرضة" بالسيف، السبت، عشية الاحتفال باليوم الوطني القطري الذي يصادف الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول.

وذكر الديوان الأميري القطري في بيان أن عرضة "هل قطر" أقيمت في الساحة الخارجية بقصر لوسيل عصر الثلاثاء، وشارك فيها "صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني. وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ".

وتابع الديوان الأميري: "شارك في العرضة أيضا سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الوزراء والأعيان وجموع من المواطنين.. وشاهد العرضة عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة".

وكان الديوان الاميري القطري قد أعلن أن الشيخ تميم بن حمد قد أصدر أمرا بالعفو عن عدد من السجناء، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة.

ونشرت وزارة الرياضة السعودية تغريدة بصور من مشاركة الأمير عبدالعزيز الفيصل بالعرضة، قائلة بتعليق: "بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، سمو وزير الرياضة (عبدالعزيز الفيصل) يشارك في احتفالات اليوم الوطني القطري، إلى جانب أصحاب السمو والسعادة رؤوساء الاتحادات الدولية واللجان الأولمبية".