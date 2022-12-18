السعودية.. توضيح رسمي بعد التفاعل على "سفلتة" شارع حول سيارة متوقفة

نشر الأحد ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور شارع تم ترميمه بإضافة "إسفلت" جديد حول سيارة مركونة إلى جانب الطريق الأمر الذي أثار تفاعلا.

إمارة منطقة مكة وعلى حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، نشرت صورة الشارع المسفلت حول السيارة بتعليق نقلت فيه عن أمانة منطقة جدة أن الأخيرة "توضح بأن أعمال السفلتة في أحد الشوارع الداخلية؛ خطأ من المقاول".

وأضافت الأمانة فغي التغريدة: "وتم تكليفه بإعادة سفلتة كامل الشارع بطول 100 متر، فيما سيتم استكمال الإجراءات اللازمة بحق المِنفذ".

ولم تقدم الأمانة تفاصيل إضافية عن موقع الشارع المعني أو المقاول.