نشر الأحد ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2022

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- نشرت مغنية البوب العالمية الشهيرة شاكيرا تغريدة للتعبير عن دعمها للاعب كرة القدم الإيراني المعتقل أمير نصر آزاداني الذي يواجه الإعدام المحتمل.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن نصر محتجز منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد اتهامه بارتكاب "أعمال شغب ضد السلطات". بموجب قانون العقوبات الإيراني، يمكن أن يُعاقب على الحكم بالإعدام إذا ثبت أن المتهم استخدم سلاحًا ناريًا، وإلا فقد يُحكم عليه بالسجن.

وقالت شاكيرا في تغريدة الأحد: "النضال من أجل المساواة وحقوق الإنسان يجب الإشادة به لا المعاقبة عليه، وأنا أقف متضامنة مع أمير نصر".

شاركت شاكيرا أيضًا رابطًا لعريضة على موقع Change.org تدعو النظام الإيراني إلى عدم إعدام لاعب كرة القدم البالغ من العمر 26 عامًا، وجمعت العريضة أكثر من مليون توقيع.

جاء ذلك في أعقاب بيان صادر عن الاتحاد العالمي للاعبي كرة القدم (فيفبرو)، الثلاثاء، قال فيه إنه "صُدم" من التقارير التي تفيد بأن نصر آزاداني قد يواجه الإعدام "بعد حملة من أجل حقوق المرأة والحريات الأساسية في بلاده".

وقال "فيفبرو"، في بيان نُشر على تويتر "نتضامن مع أمير وندعو إلى الرفع الفوري لعقوبته".

وتتهم السلطات الإيرانية "آزاداني" ابالانتماء إلى "جماعة مسلحة" متورطة في مقتل ثلاثة من ضباط الأمن خلال احتجاجات في مدينة أصفهان بوسط إيران. وكالة إرنا يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول.