تونس.. مشاركة "متواضعة" بالانتخابات التشريعية ومسؤول يوضح السبب

نشر الأحد ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2022

هل سيدعم الغنوشي قيس سعيد إن كان ذلك لمصلحة تونس؟ شاهد كيف رد على مذيعة CNN

تعالوا نفكر.. قراءات لقرارات قيس سعيد التي غيرت الكثير في المشهد السياسي في تونس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، على نسب الإقبال "المتواضعة" من قبل المصوتين في الانتخابات التشريعية التي تشهدها البلاد.

وأرجع بوعسكر وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية ضعف الاقبال على التصويت بالأساس إلى "تغير نظام الاقتراع وغياب المال السياسي عن الحملات الانتخابية"، حيث قال إن "الانتخابات نظيفة، وأن الحملة الانتخابية تدور لأول مرة في اجواء نقية من المال السياسي المشبوه الذي كان السبب وراء شراء الاصوات، ومن توظيف وسائل اعلام لفائدة احزاب سياسية".

وأضاف أن "المترشحين تمكنوا بمجهوداتهم الفردية من استقطاب الناخبين البالغ عددهم 800 ألف صوت"، مشيرا الى أن "نسب المشاركة كان بالإمكان ان تكون أكثر بكثير في حال تواصل العمل بالنظام القانوني للتمويلات العمومية والاجنبية واستعمال الجمعيات والقنوات التلفزية".

وبين أن "الهيئة لم تدخر جهدا في القيام بالحملة التحسيسية اللازمة في وسائل الاعلام السمعية والبصرية وفي الشارع وعبر الارساليات الهاتفية، لإقناع الناخبين بالتوجه الى صناديق الاقتراع"، مؤكدا على أن "الهيئة صرفت المبالغ المالية المخصصة للحملة التحسيسة بعيدا عن التبذير باعتبارها مؤتمنة على المال العام"، رافضا وصف نسب المشاركة بـ"المخجلة" باعتبار ذلك غير موضوعي.