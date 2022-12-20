نشر الثلاثاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علقت وزارة البيئة السعودية، الأحد، على مقطع فيديو للأمير الوليد بن طلال، يُظهره وهو يقوم بـ"شبة النار" في الصحراء وأشارت إلى أن هذا التصرف قد يكون "مكلفا" إذا لم يتم مراعاة اللوائح والأنظمة الخاصة بالحفاظ على "الغطاء النباتي وتنميته".

ونشر الوليد بن طلال الفيديو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، ظهر فيه وأمامه نار مشتعلة بهدف التدفئة في الصحراء.

وعلق بعض المغردين على المقطع منبيهن الأمير السعودي إلى "مخالفة" إشعال النار.

وأعادت وزارة البيئة السعودية نشر المقطع الخاص بالأمير وعلقت عليه بالقول: "شبّة النار ممارسة شتوية للبعض، وقد تكون مكلفة إذا لم يتم مراعاة اللوائح والأنظمة التي تستهدف المحافظة على الغطاء النباتي وتنميته، لتحقيق مستهدفات المبادرات الوطنية الطموحة وفق رؤية المملكة 2030."، حسب قولها.