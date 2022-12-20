نشر الثلاثاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2022

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- شن الجيش الأمريكي 3 غارات بطائرات مروحية في شرقي سوريا خلال اليومين الأخيرين، واعتقل 6 عناصر في تنظيم داعش، منهم مسؤول قيادي بالتنظيم، حسب بيان للقيادة المركزية الأمريكية ، الثلاثاء.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، في بيانها، أن المسؤول الكبير هو "الزبيدي، مسؤول إقليمي كبير في الدولة الإسلامية متورط في التخطيط وتسهيل هجمات داعش في سوريا".

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "هذه العمليات المشتركة تؤكد التزام القيادة المركزية الثابت تجاه المنطقة والهزيمة الدائمة لداعش". وأضاف أن "القبض على عناصر تنظيم الدولة الإسلامية سيعطل قدرة التنظيم الإرهابي على التآمر وتنفيذ عمليات مزعزعة للاستقرار".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن "التقييمات الأولية تشير إلى عدم مقتل أو إصابة مدنيين".