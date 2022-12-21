أمير عبداللهيان: هذا ما قاله وزير الخارجية السعودي لي في "مؤتمر بغداد"

نشر الأربعاء ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إنه التقى عددا من نظرائه في "مؤتمر بغداد" منهم وزير الخارجية السعودي وذكر ما قاله له بشأن الحوار مع إيران.

وكتب عبداللهيان عبر صفحته الموثقة على تويتر: "حضرت مؤتمر بغداد- 2 في الأردن لنؤکد دعمنا للعراق ، وعلى هامش الاجتماع أتيحت لي الفرصة أيضا للحديث الودي مع بعض نظرائي ومنهم وزراء خارجية عمان ، قطر، العراق،والكويت و السعودية".

وتابع وزير الخارجية الإيراني قائلا: "وقد أکد لي الوزیر السعودي استعداد بلاده لاستمرار الحوار مع ایران"، حسب قوله.

وكانت قد استضافت العاصمة الأردنية، عمان، "مؤتمر بغداد" بمشاركة عدد من دول المنطقة إلى جانب فرنسا.

وطالب رئيس وزراء العراق كل من إيران وتركيا بالحفاظ على أمن بلاده، خلال كلمة له في المؤتمر.