تركي آل الشيخ عن لبس أحد مشتركي "سعودي آيدول": تشويه لتاريخنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تطرق رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الأربعاء، إلى لبس أحد المشاركين في برنامج "سعودي أيدول" مشيرا إلى أن العمة التي ارتداها ليست من اللبس التقليدي في منطقة الحجاز.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أنا فيه صوتين عجبوني ولمسوني وارجو ان اللجنه ماتاخذ بكلامي هذا راي متابع ... الاول من الحجاز اسمه زياد الي ادى المجس بس عندي عتب عليه اتمنى اشوفه بلبس السعودي المره الجايه لن هالعمه ماهي عمتنا ولا عمة اهل الحجاز ...والثاني من جيزان الي كان في اخر الحلقه الثانيه الله عليه"، حسب قوله.

وكتب رئيس الهيئة العامة للترفيه في تغريدة أخرى: "هاذي لا لبس اهل الحجاز ولبس دخيل علينا ولا هي عمتنا ... أهل الحجاز على العين والراس لكن هذا تشويه لتاريخنا ولن نقبل وغير مسموح بمشاركة اي فرقه او نشاط في الترفيه بها العمه".

وأضاف آل الشيخ في التغريدة: "وحتى لما اتت فرقة ينبع الغاليه في موسم الرياض كانو لابسين عمه من شماغ او عمة اهل الحجاز الاصليه"، حسب قوله.

ودخل رئيس الهيئة العامة للترفيه في نقاش مع عدد من المغردين حول "العمة" وما إذا كانت من تقاليد ولبس أهل الحجاز، وأصر آل الشيخ على أن العمة "لبس دخيل" على ثقافة منطقة الحجاز.