نتنياهو يعلن نجاحه في تشكيل حكومة

نشر الأربعاء ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2022

(CNN)-- أعلن حزب ليكود الإسرائيلي، يوم الأربعاء، أن رئيسه بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بأنه نجح في تشكيل حكومة.

وقال نتنياهو، عبر تويتر قبل 10 دقائق من انتهاء الموعد النهائي لتشكيل الحكومة: "لقد تمكنت من تشكيل الحكومة".

وشغل بنيامين نتنياهو منصب رئيس وزراء لمدة 15 عاما، ومن المحتمل أن تكون الحكومة الجديدة الأكثر اليمينية في تاريخ إسرائيل.

ومن المتوقع أن يتولى أعضاء حزب الليكود مناصب في الحكومة مثل وزارت الخارجية والدفاع والعدل.

ولم يتم الإعلان عن جميع المناصب الوزارية.

يذكر ان الرئيس الإسرائيلي أمهل نتنياهو 10 أيام لتشكيل حكومة، وليس الأيام الـ14 التي طلبها نتنياهو، بحسب مكتب هرتسوغ.

وتضمنت رسالة هرتسوغ لنتنياهو التي نشرها مكتب الرئيس الإسرائيلي، اعترافا ضمنيا بمخاوفه من أن حكومة نتنياهو ستنفذ سياسات اليمين المتطرف وتغير الهياكل الدستورية لإسرائيل.

وذكر الرئيس الإسرائيلي: "قلت إنك ستشكل حكومة تعمل من أجل الأمة بأكملها، هذه أيام معقدة بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي، عندما تهدد الخلافات حول القضايا الأساسية بالتمزيق وإشعال العنف والكراهية بلا مبرر، لذلك، أود أن أكرر دعوتي التي وجهتها يوم أداء اليمين للكنيست، بأن الحكومة التي سيتم تشكيلها ستعمل من أجل الشعب بأكمله في إسرائيل . "

وأعطى هرتسوغ نتنياهو مهلة حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول لاستكمال المفاوضات، مطالبا إياه بـ"تشكيل حكومة تفوز بثقة الكنيست في أقرب وقت ممكن".

وأعرب عن أمله في أن "يلتزم الائتلاف الذي سيتم تشكيله بحوار محترم ومسؤول بين السلطات: التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأن يضمن نزاهة دولة إسرائيل والحفاظ على علاقة قوية مع الشعب اليهودي في الشتات".