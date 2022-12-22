نشر الخميس ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد بيان سعودي - جورجي مشترك،في ختام زيارة رئيس وزراء جورجيا إيراكلي غاريباشفيلي، إلى الرياض، دعم البلدين حل الأزمتين الأوكرانية واليمنية سلميًا.

وشدد الجانبان في البيان، الخميس، على أهمية تسوية الخلافات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية بالوسائل السلمية، وبذل جميع الجهود الممكنة لخفض التصعيد بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ويحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة.

وأعرب رئيس وزراء جورجيا "عن تقديره للجهود الإنسانية والسياسية التي يبذلها الأمير محمد بن سلمان بن سلمان في تقديم المعونات الإنسانية لأوكرانيا، والإفراج عن عدد من أسرى الحرب من جنسيات مختلفة".

وأشاد غاريباشفيلي بحزمة المساعدات الإنسانية الإضافية التي قدمتها المملكة مؤخرا لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار والتي ستسهم في تخفيف معاناة الشعب الأوكراني.

وتناول البيان تأكيد الجانبين على الدعم الكامل للجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. وأثنى رئيس وزراء جورجيا على مبادرة المملكة لإنهاء الحرب في اليمن.

وأعلن غاريباشفيلي دعمه ترشح مدينة الرياض لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، قائلا إنه يثق بقدرة المملكة على إقامة نسخة مميزة من هذا المعرض بأفضل مستويات الابتكار وتقديم تجربة غير مسبوقة في تاريخ هذا الحدث العالمي، فيما ثمن الأمير محمد بن سلمان الدعم الجورجي.

وأكد الجانبان أهمية استقرار أسواق البترول العالمية، ورحب الجانب الجورجي بدور المملكة في دعم توازن واستقرار أسواق البترول العالمية وفي موثوقية الإمدادات. كما أكد البيان رغبة المملكة وجورجيا في رفع مستوى التعاون والتنسيق فيما يتعلق بمكافحة الجرائم بكل أشكالها، وتبادل الخبرات والتدريب، بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين.