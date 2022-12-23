(CNN)-- قال البيت الأبيض، يوم الخميس، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اتصل هاتفيا، بوزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، حيث أعرب عن "تقديره العميق لمساعدة قطر في الإفراج عن مواطنين أمريكيين اثنين من أفغانستان".

وأضاف بيان البيت الأبيض أن المسؤول الأمريكي ووزير خارجية قطر "أعربا عن قلقهما الشديد إزاء الحظر غير المقبول الذي تفرضه حركة طالبان على دخول النساء الجامعات، كما ناقش سوليفان تطورات الأزمة الأوكرانية وهنأ قطر على استضافة كأس العالم 2022".

وفي الدوحة، قالت وكالة الأنباء القطرية إنه "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".