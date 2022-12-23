نشر الجمعة ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدت أمطار غزيزة، الجمعة، إلى سيول جارفة اجتاحت بعض أحياء مكة المكرمة والأودية القريبة، وجرفت في طريقها العديد من المركبات وراكمتها فوق بعضها.

وأظهرت لقطات مصورة جرى تناقلها عبر الشبكات الاجتماعية لحظة اندفاع مياه السيول في شوارع بعض أحياء مكة، لتقود سيارات في طريقها.

كما نشر حساب إمارة مكة المكرمة مقطع فيديو للحظة سقوط أمطار غزيرة على على الحرم المكي.

ودعت مديرية الدفاع المدني إلى التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأودية ومواقع تجمع مياه الأمطار.

وأفادت وسائل إعلام سعودية أن مديرية الدفاع المدني شكلت لجان لحصر الأضرار التي لحقت بالممتلكات نتيجة الأمطار التي شهدتها مكة، فيما قالت إنه لم تكن هناك حالات وفيات أو إصابات.

في غضون أجواء الطقس غير المستقرة في المملكة، أصدرت العديد من المناطق، بينها الرياض، تعليمات إلى المواطنين بالبقاء في المنازل عند هطول أمطار غزيرة وعدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول، وإبلاغ السلطات حال حدوث تجمعات لمياه الأمطار.

كما قررت أمانة محافظة جدة إغلاق جزء من الواجهة البحرية نتيجة ارتفاع الأمواج. وتمتد المنطقة المغلقة من دوار النورس إلى مركز حرس الحدود.