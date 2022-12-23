السعودية.. توقيف 2 بعد دهس شخص عمدًا.. وسرقة متعلقاته

نشر الخميس ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الخميس، توقيف شخصين ظهرا في مقطع فيديو وهما يدهسان شخصًا بسيارة ويسرقان متعلقاته.

وقال بيان لمديرية الأمن العام السعودي، في بيان عبر تويتر، إن شرطة محافظة القطيف "قبضت على مواطنين ظهرا في محتوى مرئي يعتديان على شهص بالدهس عمدًا وسرقة ما بحوذته".

حسب البيان، تلقى الشخص المعتدى عليه الرعاية الطبية وغادر المستشفى، فيما أحيل المهاجمان إلى النيابة العامة.

وأظهرت لقطات مصورة لكاميرا مراقبة، تعقب سيارة لشخص ودهسه بشكل عمدي، قبل أن يترجل منها شخص ويذهب إلى المعتدى عليه لأخذ بعض الأشياء منه خلال سقوطه على الأرض.