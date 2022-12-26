وسيم يوسف يعلق على جدل معايدة غير المسلمين بمناسبتهم وينتقد "البلطجة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه الداعية الإماراتي، وسيم يوسف، هجوما على من يفتي بأن من يهنئ غير المسلمين بأعيادهم يكون قد خالف تعاليم دينه مشيرا إلى أن الفتوى في هذه الحالة تصبح "بلطجة".

وقال وسيم يوسف عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "من يرى بعدم جواز التهنئة لغير المسلمين، هذا رأيه وهو حرٌ به ! لكن أن تتبجح في وسائل التواصل الاجتماعي، وتجعل من يهنىء قد خالف الإسلام، وتأتي بكل فتوى لتنتصر لرأيك وتجعل من يخالفك جاهلاً بل فاسقاً".

وأضاف الداعية الإماراتي قائلا: "هنا نقول لك: هذه لم تصبح فتوى بل أصبحت بلطجة عليك أن تحترم من يخالفك حتى تُحترم"، حسب تعبيره.

وكان قد تعرض عدد من الشخصيات العربية المسلمة لانتقادت بسبب تهنئة المسيحيين بأعياد الميلاد وكان من بينهم اللاعب المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

ونشر صلاح صورة تجمعه بعائلته أمام شجرة الميلاد، وكتب عليها "ميلاد مجيد" ما عرضه لانتقادات من جانب بعض من يرون أن معايدة غير المسلمين في أعيادهم مخالفة لأحكام الدين الإسلامي.