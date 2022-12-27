نشر الثلاثاء ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على تغريدة حول آثار التعليم في عهد والده، بعد تعليقه على تدوينة للمعهد القومي للتغذية بشأن "فوائد أرجل الدجاج"، أثارت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر.

وكان المعهد القومي المصري للتغذية قد عدد فوائد أكل أرجل الدجاج، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، عن "بدائل غذائية غنية بالبروتين وتوفر في الميزانية"، السبت الماضي، في ظل أزمة الغلاء التي تشهدها مصر.

وعلق علاء مبارك، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، ساخرًا مما ذكره المعهد القومي للتغذية، ودعا علاء مبارك، المعهد إلى إبراز "فوائد باقي أجزاء الدجاجة!".

وكتبت مغردة ردا على تعليق علاء مبارك، قائلة: "شوفت التعليم أيام مبارك جاب للبلد إيه يا مستر علاء؟.. كل رجال المرحلة تربية نظام الوالد الله يرحمه".

وتفاعل علاء مبارك مع تعليقها ليرد بالإشارة إلى وجود عدد كبير من المهندسين والأطباء والمحامين وغيرهم ناجحين في تخصصاتهم ودرسوا في مدارس وجامعات مصر، مضيفا أنه توجد مشاكل في التعليم بالفعل لكن ليس بهذه الدرجة.