دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجهت رغد صدام، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الثلاثاء، رسالة للشعب العراقي، مع اقتراب حلول الذكرى الـ16 لإعدام والدها شنقا، في 30 ديسمبر /كانون الأول عام 2006.

وقالت رغد صدام في رسالتها الصوتية، التي نشرتها عبر حسابها في تويتر: "أيها الأحبة.. تمر علينا هذه الأيام الذكرى الـ16 لاستشهاد والدي، الرئيس صدام حسين، نبقى نتذكر هؤلاء الأبطال الذي دافعوا عن العراق حتى الشهادة، لنفتخر بتاريخنا، ولنزداد إصرارا على متابعة الطريق، بإيمان مطلق بالنصر المؤزر، حتى الوصول للأهداف الكبيرة لتحرير العراق من المحتل وكل من قدموا معه".

ووجهت رغد صدام الشكر لعدد من العراقيين بقولها: "شكرا لمن أعاد حساباته وقدم الاعتذار، ولكل الأصوات المتعالية المليئة بالإيمان الكبير بالعراق وبقائدهم، سمعت أصواتكم وتأثرت كثيرا. أيها الشجعان، إعادة الحسابات شجاعة لا يتقنها البعض".

وأضافت: "إن أصواتكم المليئة بالمحبة تساعدنا على تجاوز الظروف الاستثنائية التي نمر بها، لذا أذكركم ألا تدعوا الفتن والأحقاد تنخر أجسادكم وفكركم".

وطالبت رغد، العراقيين بأن "يضعوا العراق دوما هدفا أكبر وأسمى"، وقالت: "سخروا طاقاتكم لتحقيق هذا الهدف، وتوكلوا على الله في تحقيق أهدافكم، وعلوا الهمم وتيقنوا أن ما يمر به بلدنا ما هي إلا مرحلة مؤقتة، وإن طالت، إلا أن نصر الله قريب، وإن أعدائكم، أعداء الحق والإنسانية، إلى زوال".

كما دعت ابنة الرئيس الراحل، العالم للوقوف دقيقة حداد على روح والدها والقتلى العراقيين، قائلة: "لنقف جميعا في كل بلاد العالم وقفة حداد لدقيقة واحدة، ولنوثق ذلك، وسأكون أول من يقوم بذلك، تخليدا لذكرى شهداء العراق، وعلى رأسهم صدام حسين، أبا عدي وقصي الأبطال، وجد مصطفى البطل".

وختمت رسالتها بتأكيدها: "ثقتنا بالله كبيرة بالنصر المؤزر، تذكروا دوما أن القادم أفضل، وإن كل شيء وارد بالحق المبين، الله أكبر الله أكبر ألله أكبر، والعزة والنصر للعراق العظيم".