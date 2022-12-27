دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، الثلاثاء، بعض تفاصيل 18 قضية تولتها ضمن عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، موضحة أنه جاري استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وقالت "نزاهة" إنه تم إيقاف طبيبين، أعدا تقارير طبية، تتضمن إجراءَهما 18953 عملية جراحية لم يقوما بها، ومطالبة المستشفيات التي يعملون فيها بأكثر من 87 مليون ريال (23.14 مليون دولار)، مقابل تلك العمليات، ودفعهما مبالغ مالية لأطباء، غير مُصرَّح لهم بإجراء عمليات جراحية للقيام بتلك العمليات نيابة عنهما، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفي قضية ثانية، تم إيقاف موظف متقاعد من أمانة إحدى المناطق؛ لحصوله على أموال مقابل اعتماد مخططات بالمحافظة، وعدم تقديمه ما يثبت مشروعية مصدر الإيداعات النقدية بحساباته البنكية التي تخطت 81 مليون ريال (21.5 مليون دولار)، كما تم إيقاف موظف سابق ببلدية فرعية، أرسى مشاريع بحوالي 11 مليون ريال بطريقة غير نظامية على كيان تجاري يملكه.

وقالت الهيئة إنه بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف ضابط شرطة برتبة مقدم لاستيلائه على 755.9 ألف ريال، كما تم إيقاف مدير عام، ومدير قسم المحاسبة ومدير الموارد البشرية بنادي الفروسية في إحدى المناطق؛ استولوا على حوالي 579 ألف ريال من خزينة النادي.

كما أعلنت "نزاهة" عن إيقاف أمين صندوق، يعمل بمجمع طبي تابع لوزارة الصحة استولى على نحو 276 ألف ريال من صندوق الأمانات الخاص بالمرضى، كما تم إيقاف موظف بلدية، وموظف بشركة المياه الوطنية، لحصولهما على 200 ألف ريال، من رجل أعمال تم إيقافه، مقابل إنجاز معاملات تخصه بطريقة غير نظامية.

وكشفت نزاهة أيضا عن إيقاف موظف بالأحوال المدنية؛ لحصوله على حوالي 149 ألف ريال من مواطن تم إيقافه، مقابل استخراج 3 هويات وطنية لأبنائه بطريقة غير نظامية، وتم إيقاف مواطنين لعرضهما 1.2 مليون ريال، مقابل حفظ قضية منظورة لدى المديرية العامة لمكافحة المخدرات، متهم بها أحد أقاربهم، وتم القبض على مقيم لحظة دفعه 50 ألف ريال، مقابل رفع أحد أقاربه من قائمة المنع من السفر.

وأعلنت "نزاهة" كذلك عن القبض على مساعد مدير فرع وزارة التجارة بإحدى المحافظات، لحظة استلامه 20 ألف ريال من أصل 80 ألفا، تم الاتفاق عليها مقابل حفظ قضية تستر تجاري منظورة لدى الوزارة، وأضافت أنه تم إيقاف موظفين يعملان بالشؤون الصحية استلما 15 ألف ريال، مقابل وعدهما بتوظيف أحد المواطنين بالشؤون الصحية.

وأكدت "نزاهة" أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف موظف بالشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل، حصل على 11 ألف ريال من مواطن مقابل تخفيض قيمة مخالفاته المروية، كما قبضت على مقيم لحظة استلامه 8.4 ألف ريال، مقابل استخراج شهادات صحية لمقيمين لمزاولة العمل بمطعم بطريقة غير نظامية، وإيقاف مدير قسم الأراضي ببلدية إحدى المحافظات، دفع 2000 ريال لأحد موظفي البلدية، تم إيقافه، مقابل إصدار تقرير فني ليتمكن الأول من تغيير موقع أربع أراضٍ ممنوحة لمواطنين، وقيام الأول بنقل ملكية الأراضي لنفسه.

وقالت الهيئة، إنه تم إيقاف عقيد شرطة وموظف يعمل بإحدى الشركات العاملة بالمطار ومدير فندق، اشتركوا مع مواطن تم إيقافه، في تمكين 89 وافدا، من السكن بطريقة غير نظامية، ومحاولة دخول المشاعر المقدسة لموسم الحج الماضي.

وأضافت أنه بالتعاون مع النيابة العامة تم إيقاف موظف يعمل بالنيابة العامة لقيامه بإفشاء أسرار تحقيق في قضية منظورة لدى النيابة العامة لصالح أحد المتهمين فيها، مقابل منافع شخصية، كما تم إيقاف مواطن ومقيم، أصدرا شهادة اجتياز الفحص الطبي، لتجديد رخصة القيادة دون حضور المستفيد للمركز الصحي مقابل مبالغ مالية.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في "رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، لأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم"