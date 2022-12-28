نشر الثلاثاء ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت السفيرة الإسرائيلية في تركيا إيريت ليليان، يوم الثلاثاء، إنها قدمت أوراق اعتمادها إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووصفت السفيرة عبر حسابها على تويتر لحظة تقديمها أوراق اعتمادها لأردوغان بأنها كانت "لحظة مؤثرة للغاية"، وأضافت: "نتطلع إلى المزيد من التطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية في المستقبل القريب".

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، عبر حسابه على تويتر، إن "السفيرة إيريت ليليان قدمت أوراق اعتمادها إلى الرئيس التركي، ونتطلع لاستلام أوراق اعتماد السفير التركي قريبا"، وأضاف: "خطوة كبيرة للأمام للعلاقات الإسرائيلية التركية".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد أعلن، في أغسطس/ آب عن أن تركيا وإسرائيل قررتا إعادة السفراء بين البلدين وذلك بأعقاب اتصال جمعه مع الرئيس التركي.

وقال لابيد، وقتها، عبر تويتر: "عقب حديثي مع رئيس تركيا (رجب طيب أردوغان) إسرائيل وتركيا تعيدان السفراء والقناصل العامين. إن تجديد العلاقات مع تركيا رصيد مهم للاستقرار الإقليمي، ومهم اقتصاديًا لمواطني إسرائيل. سنواصل العمل وتعزيز مكانة إسرائيل الدولية في العالم".

وأضاف لابيد: "وتشكل استعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية استمرارًا للاتجاه الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين على مدار العام المنصرم، منذ زيارة رئيس الدولة إلى أنقرة، والزيارتين المتبادلتين اللتين قام بهما وزيرا الخارجية إلى أورشليم وأنقرة".

وفي المقابل، قالت الرئاسة التركية وقتها إن أردوغان بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد "العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية".

وأضافت الرئاسة التركية، في بيان بحسب وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أن أردوغان ذكر عن تعيين السفراء بين البلدين، أن تركيا ستتخذ الخطوات اللازمة بشأن تعيين سفير جديد "في أقرب وقت".

وتابعت أن الرئيس التركي "أعرب عن دعمه إقامة التعاون والحوار بين تركيا وإسرائيل على أساس مستدام واحترام كل من الطرفين القضايا الحساسة بالنسبة للآخر".

وكذلك "عبر عن ارتياحه من تقدم العلاقات التركية الإسرائيلية وفق الإطار المتفق عليه خلال زيارتي هرتسوغ، ولابيد إلى تركيا".