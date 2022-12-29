لاعبة شطرنج إيرانية تشارك في بطولة دولية بدون حجاب

نشر الخميس ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2022

(CNN) -- قال موقع "جمران" الإيراني، يوم الثلاثاء، إن لاعبة الشطرنج سارة خادم المعروفة أيضا باسم سارا سادات خادم الشريعة، شاركت في بطولة دولية بدون حجاب.

وتعد خادم أحدث رياضية تظهر في مسابقة بدون حجاب منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في سبتمبر/ أيلول جراء وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) أثناء احتجازها لدى شرطة "الأخلاق" التي ألقت القبض عليها بسبب ارتدائها "ملابس غير لائقة".

وظهرت اللاعبة في الصور التي نشرها الموقع بدون حجابها، وهو أمر إلزامي بموجب قواعد الزي الإيرانية، خلال مشاركتها في بطولة دولية في كازاخستان.

وتواصلت شبكةCNN مع اللاعبة عبر حسابها في إنستغرام طلبا للتعليق.

يذكر أن سارة خادم المولودة عام 1997، تحتل المرتبة 804 بين اللاعبين على مستوى العالم والمرتبة العاشرة في إيران، وفقا للاتحاد الدولي للشطرنج.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، تنافست المتسلقة الإيرانية إلناز ركابي في كوريا الجنوبية دون أن ترتدي حجابها، وقالت في وقت لاحق إنه سقط عن طريق الخطأ، ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت تصريحات إلناز ركابي قد صدرت بالإكراه.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أظهرت اللاعبة لاعبة القوس والسهم الإيرانية بارميدا قاسمي دعمها للاحتجاجات المناهضة للحكومة بخلع حجابها خلال حفل توزيع الجوائز في طهران، وقالت في وقت لاحق إنها لم تلاحظ سقوطه.

ويُظهر مقطع فيديو تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي سماحها للحجاب بإسقاط ما تم تفسيره على نطاق واسع على أنها تدعم المظاهرات.

وقالت نائبة وزير الرياضة الإيراني مريم كاظميبور في نوفمبر إن "الرياضيين الذين تصرفوا ضد الأعراف الإسلامية ندموا على أفعالهم بعد ذلك و يبحثون عن فرصة للتعويض عن خطأهم".