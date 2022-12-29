نشر الخميس ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—جدد فيدانت باتل نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية دعوة بلاده لتركيا للإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا وذلك بعد صدور حكم قضائي بتأكيد إدانته.

وقال باتل في بيان: "تشعر الولايات المتحدة باضطراب واستياء بالغ إزاء اتخاذ محكمة تركية اليوم قرارا بتأكيد إدانة عثمان كافالا.. سبق أن قلنا إن إدانته الظالمة لا تتناسب مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ونجدد دعوتنا إلى تركيا للإفراج عن عثمان كافالا تماشيا مع أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كما ندعوها إلى إطلاق سراح كافة السجناء الآخرين المحتجزين بشكل تعسفي.."

وتابع باتل: "يستحق الشعب التركي أن يمارس حقوقه الإنسانية وحرياته الأساسية بدون خوف من العقاب".

ويذكر أن كافالا اعتقل لأول مرة في عام 2017 بتهم تتعلق باحتجاجات بدأت بسبب خطة لتحويل حديقة صغيرة في وسط اسطنبول إلى مركز تسوق في الصيف "حديقة جيزي" عام 2013 في إسطنبول.