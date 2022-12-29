دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الخميس، أن تطبيع العلاقات بين تركيا والسعودية "جرى بسرعة"، وأضاف أن تباطؤ تطبيع العلاقات مع مصر "مصدره ليس أنقرة".

وقال تشاووش أوغلو، خلال اجتماع تقييم نهاية العام الذي يتضمن فعاليات وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة، إن تباطؤ التطبيع مع القاهرة "مصدره ليس أنقرة"، وأضاف أن "وتيرة السرعة والبطء في التطبيع مع مصر، ليس له علاقة بالانتخابات المقبلة في تركيا".

ونفى الوزير التركي وجود أي مشاكل حالياً في مسار التطبيع بين أنقرة والقاهرة، مؤكداً مواصلة البلدين الحفاظ على مبدأ "عدم المعاداة في المحافل الدولية"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وحول العلاقات مع المملكة العربية السعودية، أكد تشاووش أوغلو أن علاقات التعاون بين الجانبين تتطور في العديد من المجالات بما فيها مجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال صحفي، بخصوص تطبيع العلاقات مع السعودية والتعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالطائرات المسيرة. وأضاف تشاووش أوغلو: "في الآونة الأخيرة على وجه الخصوص، هناك المزيد من التصميم من الجانب السعودي على التعاون الوثيق مع تركيا، ونحن نرحب بذلك".

وتابع تشاووش أوغلو بالقول إن "تطبيع علاقاتنا مع السعودية جرى بسرعة، لذا فإن تعاوننا في العديد من المجالات يتطور، بما في ذلك الصناعات الدفاعية".

وأوضح أنه "ليس من الصواب أن نعزو تعاون في الصناعات الدفاعية إلى منتج ما، وحتى في هذا الصدد فقد جاء عرض الإنتاج المشترك (للمسيرات) من الجانب السعودي".