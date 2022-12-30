نشر الجمعة ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعرب وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، عن تطلعه للعمل مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الخميس.

جاء ذلك في بيان لبلينكن قال فيه: "صوت الكنيست الإسرائيلي اليوم للمصادقة على الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. أتطلع قدما إلى العمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لتعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة والنهوض بالمصالح والقيم التي شكلت صلب علاقاتنا الثنائية منذ عقود".

وتابع قائلا: "لطالما استندت الأواصر العميقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى التزام ثابت بأمن إسرائيل وبعض المثل المشتركة، بما في ذلك المبادئ الديمقراطية ورؤية لدولة إسرائيلية تعيش بسلام مع جيرانها. وعلى حد تعبير الرئيس بايدن، سوف نعمل مع الحكومة الجديدة للاستفادة من الفرص العديدة والتصدي بشكل مشترك للتحديات في إسرائيل والشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران".

وأضاف الوزير الأمريكي: "كما سنواصل دعم حل الدولتين ومعارضة السياسات التي تعرض للخطر قابلية هذا الحل للحياة أو تتعارض مع مصالحنا وقيمنا المشتركة. وستحافظ الولايات المتحدة على التزامها بتعزيز تدابير متساوية من الحرية والعدالة والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد وافق، الخميس، على حكومة رئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو، اليمينية المتشددة، لتكون بذلك المرة السادسة التي يتولى فيها نتنياهو رئاسة الوزراء.

وجاءت نتيجة التصويت في الكنيست بموافقة 63 نائبا على حكومة نتنياهو مقابل تصويت 54 نائبا ضدها. وأدى نتنياهو وأعضاء حكومته اليمين بعد تصويت البرلمان.