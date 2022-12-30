تداول صور ومقاطع فيديو لأمطار جدة بالسعودية

نشر الجمعة ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور للأمطار الغزيرة التي شهدتها جدة في المملكة العربية السعودية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع فيديو من هطول الأمطار.

ونقلت الوكالة السعودية بتقرير: "تبذل أمانة محافظة جدة أقصى مجهوداتها لمواجهة الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة في مواقع متفرقة، مجندة الأفراد والمعدات والآليات وفرق العمل على نطاق 16 بلدية فرعية و13 مركزاً للإسناد".

وقال المتحدث باسم أمانة جدة، محمد البقمي وفقا لما نقلته الوكالة إن "الخطة الميدانية التي نفذت شملت سحب تجمعات المياه، ومواصلة رفع آثار الحالة المطرية"، مشيراً إلى أنَّه "ومن ضمن الاستعدادات؛ عقب صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث؛ التأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد، وصيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار".

وأضاف: "هذه الخطة الميدانية تتزامن مع جهود أمانة المحافظة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار في المدينة، ضمن عدد من مشاريع المرحلة الحالية في أنحاء المحافظة والتي شملت وضع الحلول العاجلة للمواقع الحرجة".