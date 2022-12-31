محمد بن زايد يهنىء نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

نشر السبت ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2022

"يتجاهل الفلسطينيين تمامًا".. شاهد كيف علق دبلوماسي إسرائيلي سابق على تولي نتنياهو رئاسة الحكومة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، اتصالا السبت برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهنأه على تشكيل الحكومة.

وكرر الشيخ محمد بن زايد دعوته لرئيس الوزراء الإسرائيلي وعقيلته للقيام بزيارة رسمية للإمارات. واتفق الزعيمان على أن الزيارة ستتم قريبًا.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن الشيخ محمد بن زايد عبّر عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة.

وفي اتصال هاتفي، هنأ الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين باختياره للقيام بمهام المنصب، حسبما أوردت "وام".