دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة البحث والتعرف على المفقودين الليبية، في بيان، أنه تم العثور على 18 جثة داخل مقبرة جماعية في سرت، معقل تنظيم داعش السابق في ليبيا.

وقالت الهيئة إنه تم البدء في انتشال الجثث الأسبوع الماضي، من مقبرة في منطقة السبع بمدينة سرت، وتم جمع عينات من عظام المتوفين وتقديمها إلى هيئة الطب الشرعي في محاولة للكشف عن هوياتهم، ولكن الجثث لا تزال مجهولة الهوية.

ولم تكشف الهيئة عن مزيد من المعلومات حول سبب الوفاة. وتم دفن الجثث "بشكل قانوني" بعد انتهاء التحقيقات.

وكانت مدينة سرت، المطلة على البحر الأبيض المتوسط في السابق موطنا للديكتاتور السابق معمر القذافي، وسقطت في أيدي المتطرفين خلال الفوضى التي أعقبت ثورة 2011.

وخلقت تلك الفوضى فراغا استغله تنظيم "داعش" سريعا، حيث أغرق المدينة بالمقاتلين الأجانب بين عامي 2014 و2016، إلى أن نجحت السلطات الليبية في طرد التنظيم من المدينة في ديسمبر/كانون الأول عام 2016.

كما أعلنت هيئة المفقودين، الأحد، العثور على مقبرة جماعية أخرى في بلدة ترهونة الواقعة جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس، وفيما يبدو أن المقبرة الجديدة لا علاقة لها بمقبرة سرت.