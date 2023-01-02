السلطات السعودية توضح حقيقة فيديو متداول عن "تساقط الثلوج على الكعبة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت إمارة منطقة مكة والمركز الوطني السعودي للأرصاد عدم صحة الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي لتساقط الثلوج على الكعبة والمسجد الحرام، في ظل الأمطار التي تشهدها المملكة.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها، على تويتر، صورة من الفيديو المتداول، معلقة بأنه "غير صحيح ومعالج بمؤثرات إضافية".

ونشر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني مقطع الفيديو المتداول قائلا، عبر حسابه على تويتر، إن الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على المسجد الحرام غير صحيح ومعالج بمؤثرات إضافية".

وحث مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة الجميع على أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لحالة مطرية طوال هذا الأسبوع.

وبالنسبة لحالة الطقس الاثنين، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

وأضاف المركز أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية وكذلك على أجزاء من منطقة نجران وجازان، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان - الظهر- جبل اللوز) والأطراف الشمالية من المملكة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.