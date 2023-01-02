سوريا: خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة ومقتل عسكريين إثر "عدوان جوي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السورية، فجر الاثنين، خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة ومقتل عسكريين اثنين إثر قصف بالصواريخ، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، بينما نادرًا ما تقر السلطات الإسرائيلية بالهجمات على سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري سوري قوله إنه "حوالي الساعة 2:00 من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفًا مطار دمشق الدولي ومحيطه".

وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة".

وقبل الهجوم كان مطار دمشق الدولي أحد مطارين دوليين يعملان في سوريا. وخرج من الخدمة لفترة مؤقتة سابقا بسبب غارة جوية أخرى في يونيو/حزيران 2022.