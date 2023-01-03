نتنياهو يتوعد إيران.. ويعد بـ"اختراقات تاريخية" مع دول عربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، في بداية أول جلسة أسبوعية للحكومة الإسرائيلية الجديدة، على الوحدة حول "أهداف وطنية واضحة"، متعهدا بالعمل على تحقيقها.

وأضاف: "في البداية، نحن متحدون في موضوع الأمن، وسنعمل علنا، من موقع قوة، على الساحة الدولية، ضد العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، ليس فقط في المحادثات مع القادة خلف الأبواب المغلقة، ولكن بقوة وعلانية على مستوى الرأي العالمي، الذي يدرك الآن الأخطار الحقيقية، التي تفرضها إيران والنظام الإيراني الذي يقتل مواطنين أبرياء في إيران وخارجها".

وتابع نتنياهو بالقول: "سنبذل قصارى جهدنا لمنع العودة إلى هذا الاتفاق السيئ، الذي يقود إلى إيران نووية برعاية دولية، كما سنتخذ إجراءات قوية لمنع إيران من ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وأماكن أخرى ولن ننتظر".

وعن الأوضاع الداخلية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحن متحدون أيضا فيما يتعلق باستعادة الأمن الشخصي، وتلقينا تفويضًا واضحًا من الشعب لاستعادته، وسوف نتصرف بقوة ضد منتهكي القانون أينما كانوا، من أجل إعادة الأمن الشخصي لكل مواطن إسرائيلي، يهودا وعربا على حد سواء".

وأضاف: "نحن متحدون فيما يتعلق بتعزيز الحكم وتلقينا تفويضًا واضحًا من الشعب حول ذلك أيضا، ولتحقيق هذه الغاية، سنقوم بإدخال إصلاحات من شأنها زيادة الحوكمة وضمان التوازن الملائم بين السلطات".

وتابع: "نحن متحدون في مكافحة غلاء المعيشة، سنتخذ إجراءات لتخفيف حدة الوضع بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين الذين استوعبوا الزيادات الحادة في الأسعار في العام الماضي. والليلة الماضية، أجريت مناقشة اقتصادية أولية مع وزير المالية، ووزير الاقتصاد والبروفيسور آفي سمحون حول الخطوات العاجلة التي سنتخذها بشأن هذا الموضوع في الأيام المقبلة".

واختتم نتنياهو تصريحاته قائلا:" نحن متحدون في توسيع دائرة السلام، التي أنا متأكد من أنها توحد أيضا كل مواطني إسرائيل. كما أننا عازمون على تعميق اتفاقيات السلام القائمة مع ست دول عربية وإضافة اختراقات تاريخية لها مع دول عربية أخرى في المنطقة"، مضيفا: "لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به وليس لدينا وقت نضيعه".