دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن سنة 2022، كانت بمثابة عام التطبيع بالنسبة لتركيا مع عدد من دول الإقليم، بهدف إزالة المشاكل العالقة.

وتطرق قالن إلى اللقاء الذي جرى بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش مشاركتهما في افتتاح مونديال قطر لكرة القدم 2022، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأناضول التركية للأنباء على تويتر، الأربعاء.

وقال المتحدث إن "المصافحة التي جرت بين أردوغان والسيسي كانت جزءًا مهما لمساعٍ دامت لمدة عام ونصف العام، وأعتقد أن التطبيع بين تركيا ومصر سيتسارع وآمل ذلك".

وتحدث قالن عن استمرار المشاورات على الصعيد الوزاري بين تركيا ومصر، لافتا إلى إمكانية بلوغ مستوى تعيين سفراء لدى الدولتين، والإقدام على خطوات أخرى على صعيد رئيسي البلدين.

وعن الأزمة الروسية الأوكرانية، أوضح قالن أن أردوغان سيجري، الأربعاء اتصالين منفصلين مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولودمير زيلينسكي.

وأكد قالن أن الرئيس أردوغان بذل جهودا كبيرة رئيسي روسيا وأوكرانيا، وأن جهوده ما زالت مستمرة.

وجاءت تصريحات قالن خلال مشاركته في برنامج على قناة تلفزيونية محلية، مساء الثلاثاء، مشيرا إلى أن تركيا أطلقت خلال العام الماضي، عمليات تطبيع مع عدد من دول الإقليم بهدف إزالة المشاكل العالقة.