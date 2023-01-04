دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، الرئيس السوري بشار الأسد خلال "زيارة عمل" إلى دمشق، الأربعاء.

وصف الأسد العلاقات بين سوريا ودولة الإمارات بأنها "تاريخية"، وأنه "من الطبيعي أن تعود إلى عمقها الذي اتّسمت به لعقود طويلة خدمة لمصالح البلدين والشعبين"، وفقا لوكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا).

ونقلت "سانا" عن الشيخ عبد الله بن زايد تأكيده "دعم بلاده لاستقرار سوريا وسيادتها على كلّ أراضيها".

كما أكد الشيخ عبدالله بن زايد خلال لقائه الأسد، على "التزام وحرص دولة الإمارات على دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية يعيد أمن واستقرار ووحدة سوريا".

كانت أول زيارة لوزير الخارجية الإماراتي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، حيث كانت أول زيارة دبلوماسية لسوريا بعد الحرب الأهلية التي استمرت 12 عامًا. وفي مايو/ أيار الماضي، زار الرئيس السوري دولة الإمارات.