الدبيبة: الانتخابات ستجرى في ليبيا خلال عام 2023

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دوليًا، في اجتماع وزاري، الاثنين، أن الانتخابات ستُجرى في عام 2023، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية (لانا)، التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها.

ونقلت الوكالة عن الدبيبة قوله: "سيكون عام 2023 عام إجراء الانتخابات".

في أول اجتماع لمجلس الوزراء هذا العام، قال رئيس الوزراء إن موقف حكومته من الانتخابات "حازم وثابت"، الوكالة.

وقال دبيبة إن حكومة الوحدة الوطنية ولجنة الانتخابات الوطنية على أتم الاستعداد لتنفيذ الانتخابات الوطنية وأن عام 2023 هو عام توحيد المؤسسات والقطاعات والمنظمات المدنية.

كان من المقرر مبدئيًا إجراء الانتخابات المدعومة من الأمم المتحدة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021 - ولكن تم تأجيلها بعد خلافات بين الفصائل المتنافسة حول الإجراءات الانتخابية والمرشحين للرئاسة.

في اجتماع مجلس الوزراء، ألقى الدبيبة باللوم على رئيسي مجلسي النواب والدولة في فشل انتخابات 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021 و "حرمان الليبيين من حقهم".

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، قال الممثل الخاص للأمين العام لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باثيلي، في بيان: "هناك اعتراف متزايد بأن بعض الفاعلين المؤسسيين يعرقلون بنشاط التقدم نحو الانتخابات. يجب اختبار الإرادة السياسية الحقيقية لهؤلاء الفاعلين على أرض الواقع، ونحن نقترب من 24 ديسمبر/ كانون الأول، الذكرى الأولى لتأجيل الانتخابات".

في الشهر التالي، التقى باثيلي بشخصيات سياسية من مختلف أنحاء ليبيا تقدموا بترشيحهم للانتخابات الرئاسية. وقال باثيلي في تغريدة في ذلك الوقت: "طلبت منهم أن يناقشوا فيما بينهم ويتفقوا على اقتراح موحد لكسر الجمود في إطار جدول زمني محدد. لقد شجعتهم على النظر في الجوانب القانونية والدستورية والأمنية المطلوبة لخلق ساحة لعب متكافئة لانتخابات ناجحة. إن الشعب الليبي مصمم على رؤية عام 2023 على أنه فجر حقبة جديدة لأمتهم".

ليبيا منقسمة بين الفصائل المتحاربة منذ عام 2014، في أعقاب انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي. يقع مقر الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، في طرابلس في الجزء الغربي من ليبيا. ومبنى البرلمان في طبرق شرقي البلاد مقر حكومة منافسة يقودها رئيس الوزراء فتحي باشاغا. كان باشاغا يحاول دخول طرابلس والاستيلاء عليها لأنه يدعي أن حكومة الوحدة الوطنية غير قانونية ويجب أن تتنحى. ورفضت حكومة الوحدة الوطنية ذلك، وادعت أن السلطة يجب أن يتم تسليمها سلميًا من خلال الانتخابات، وليس القوة.