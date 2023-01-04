لقطات مصورة لطفل عالق في مجرى سيول المدينة المنورة تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفاعل مستخدمو الشبكات الاجتماعية مع لقطات مصورة أظهرت لحظة إنقاذ طفل عالق في مجري السيل في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

خلال اللقطات، ظهر طفل في وسط مجرى مائي مجهز لاستقبال السيول، التي وصلت إلى مستويات عالية في المدينة المنورة، قبل أن يقفز أحد الأشخاص لنجدته بمساعدة آخرين عن طريق حبل.

ونشر مازن الجهني، الذي قام بإنقاذ الطفل، لقطات مصورة لهذه اللحظات عبر موقع تويتر، الثلاثاء، قائلا: "الحمدالله دائماً وأبداً والحمدالله اللي الله أنقذني أنا وطفل بسلامة. إنقاذ طفل من مجرى السيل في المدينة المنورة".

كانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أفادت، الأربعاء، أن "الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية".