دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لوحت إيران "برد حاسم" على نشر مجلة شارلي إيبدو الفرنسية رسوما كاريكاتورية للمرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، وسط تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المجلة الفرنسية قد نشرت الرسمة بتعليق قالت فيه: "في 8 كانون الأول (ديسمبر)، أطلقنا مسابقة رسوم للمرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية، بعد شهر وبعد تلقي أكثر من 300 رسم (بالإضافة إلى آلاف التهديدات)، ها هي مجموعة الفائزين لدينا!".

من جهته نشر أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها إن "العمل المهين وغير اللائق من قبل ناشر فرنسي بنشر رسوم كاريكاتورية ضد السلطة الدينية والسياسية لن تمر دون رد حاسم وفعال".

وأضاف الوزير الإيراني: "لن نسمح للحكومة الفرنسية أن تتجاوز بساطها. لقد اختاروا بالتأكيد الطريق الخطأ. في وقت سابق، قمنا بإدراج هذا الناشر في قائمة العقوبات".