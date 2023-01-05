نشر الخميس ، 05 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص يقوم بالإساءة لموظف حكومي من داخل سيارته الأمر الذي اثار تفاعلا.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها على موقع سناب شات مقطع الفيديو المتداول "مموها".

وقالت الداخلية في بيان: "قبضت شرطة محافظة البكيرية لمنطقة القصيم على مواطن لتوثيقه ونشره محتوى مخالفا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالإساءة لموظف حكومي أثناء أداء مهام عمله لفظيا.."

وتابعت الداخلية في بيانها: "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".