دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، القبض على شخص إريتري في السودان، مطلوب بتهم الاتجار بالبشر وتهريب آلاف الضحايا، وتم تسليمه إلى دولة الإمارات بعد مطاردة دولية.

وقالت "الإنتربول"، في بيان، إن كيدان زكرياس حبت مريم "سيئ السمعة"، مطلوب لقيادته منظمة إجرامية كبرى مسؤولة عن خطف وابتزاز وقتل مهاجرين من شرق إفريقيا.

وقال وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد آل نهيان، عبر حسابه على تويتر، إن عملية مطاردة واعتقال كيدان استغرقت 9 أشهر.

وكان كيدان، البالغ من العمر 39 عاما، على رادار الإنتربول منذ عام 2019، وتم القبض عليه بعد تبادل المعلومات الاستخباراتية من خلال "تعاون مكثف" بين عدة دول ومنظمات.

وأوضحت "الإنتربول" أن المعلومات الاستخباراتية مكنت الإمارات من العثور على زكرياس في السودان بعد التعرف على أفراد الأسرة وأنشطة غسيل الأموال.

وقالت النيابة العامة الهولندية إن كيدان، تم احتجازه في وقت سابق في إثيوبيا، لكنه تمكن من الفرار خلال جلسات الاستماع، وحُكم عليه لاحقا بالسجن مدى الحياة بتهمة الاتجار بالبشر.

ونشرت وزارة الداخلية الإماراتية، عبر تويتر، الخميس، مقطع فيديو يظهر عملية الاعتقال وقالت إن شقيق كيدان، اعتقل أيضا في الإمارات مع أشخاص آخرين متهمين بغسيل الأموال. ويظهر الفيديو كمية كبيرة من النقود، قيل إنه تم العثور عليها مع الرجال المطلوبين.

ويظهر الفيديو لقطات غير واضحة لرجل تم القبض عليه، قيل إنه كيدان، بعد تسليمه ووصوله إلى الإمارات. وقالت النيابة العامة الهولندية إن هولندا ستطلب تسليمه.

وقالت (الإنتربول) إن "موقع كيدان واعتقاله، سيوجه ضربة كبيرة لطريق تهريب رئيسي نحو أوروبا ويحمي آلافا آخرين من الاستغلال على أيدي عصابة الجريمة".