دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتقاد رجل الدين الإسلامي الراحل، محمد متولي الشعراوي.

انتقاد إبراهيم عيسى جاء في البرنامج الذي يقدمه على قناة القاهرة والناس وقال فيه: "الشيخ الشعراوي في كل دروسه وفي كل خطبه ومحاضراته وما نقل عنه وبرامجه وحواراته يكره المرأة يضع نفسه كذكر أعلى مكانة من المرأة ويهين المرأة إهانات فظة.."

واستعرض عيسى في برنامجه عددا من مقاطع الفيديو للشعراوي.

ونشرت دار الإفتاء المصرية، تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر قالت فيها: "﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [النور: 22] إن أساء أخوك إليك، فإما أن ترد بالمثل، أو تكظم الغيظ، أو ترقى إلى العفو؛ وبذلك تكون من المحسنين.. إمام الدعاة الشيخ الشعراوي رحمه الله".

ومن بين الردود والتعليقات التي وردت على تصريحات عيسى، قال علاء نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك بتغريدة: "ما صدقنا خلصنا من قصة الصيدلي والإسراء والمعراج وخالد بن الوليد والوقوف احتراماً لأصحاب ولا أعز! قرر هذه المرة العودة بالتهجم والتطاول والإساءة لعالم دين أجمع عليه العالم الإسلامي فضيلة الشيخ متولي الشعراوي بعد ربع قرن من وفاته! تطاول غير مقبول ما الهدف من هذا التشويه ولماذا الان!"