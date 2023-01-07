صحيفة إيرانية تعلن اعتقال محررا.. وزوجته: أجرى لقاءات مع أسر معتقلين

(CNN)-- أعلنت صحيفة "اعتماد" الإيرانية المستقلة، يوم الجمعة، عبر تويتر، اعتقال المحرر السياسي لديها مهدي بيك.

وقالت زوجة الصحفي زهرة بيك إن زوجها اعتقل من قبل مسؤولين في وزارة الإعلام، بعد أن "أجرى مقابلات مع عائلات العديد من المعتقلين في المظاهرات التي تشهدها البلاد"، بحسب موقع "إيران واير".

وذكرت الزوجة، على تويتر: "تمت مصادرة هاتفه المحمول وحاسبه الشخصي وكذلك متعلقاته".

وعلى الرغم من أنه من غير الواضح حتى الآن سبب اعتقال بيك، فإن اعتقاله يأتي وسط حملة قمع واعتقالات من قبل السلطات الإيرانية للصحفيين وسط احتجاجات على مستوى البلاد جراء وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) أثناء احتجازها لدى شرطة "الأخلاق" التي ألقت القبض عليها بسبب ارتدائها "ملابس غير لائقة" العام الماضي.